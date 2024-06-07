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المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية ولاية نهر النيل تداهم منزلاً لشبكة تعاونت مع مليشيا الدعم السريع – صور
استمراراً منها في القيام بدورها الأمني ومن خلال الرصد والمتابعة الدقيقة للمعلومات تمكنت قوة مختصة تتبع للمباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر الليل من القيام بمداهمة قانونية لمنزل بمنطقة كنور شمالي عطبرة وعثرت بداخله على كميات متفاوتة من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي وألقت القبض على رجل وامرأة من المتعاونين مع مليشيات الدعم السريع المتمردة بمنطقة شرق النيل بولاية الخرطوم.
وأقر المتهمان في التحريات الأولية بتعاونهما مع الدعم السريع واستلامهما للمضبوطات من المتمردين. وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد ١٠٠/٦٨ وتحرير نشرة جنائية بالمعروضات للتعرف على أصحابها.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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