شرطة ولاية البحر الأحمر (قسم شرطة الياسمين) بمحلية هيا توقف شبكة اجرامية بحوزتها 5000 رأس بنقو و2 كيلو شاشمندي – صورة

تمكنت قوة تابعة لقسم شرطة الياسمين بمحلية هيا بقيادة ضابط شرطة من خلال مداهمة منجم مهجور بمنطقة الياسمين من ضبط متهم داخل خيمة وبحوزته نصف رأس (بنقو). وعند تفتيش الموقع حول الخيمة تم العثور على عدد ثلاثة براميل مخبأة في الرمال وبها كمية من مخدر (البانقو) (القنب الهندي).

وأكياس تحتوي على مخدر الشاشمندي. وبالعودة للضبطية تفيد متابعات *(المكتب الصحفي للشرطة) بتوفر معلومة لنقطة شرطة الياسمين تفيد بأن هنالك اشخاصاً يشتبه بهم في ترويج وتوزيع المخدرات. وعلى ضوء ذلك تحركت قوة من القسم للموقع المحدد وتمت مداهمته وأسفرت العملية عن ضبط المتهم وبحوزته المعروضات التي تمت الإشارة اليها. وعند إخضاعه للتحقيق قال إنه يعمل في مجال الذهب، وأقر بأن هنالك شخصين اشتركا معه في الجريمة وتم استدراجهما ونصب كمين محكم لحظة وصولهما للخيمة وهما يستقلان عربة بوكس أسفر عن ضبطهما.

تم حصر المعروضات المضبوطة وقدرت بعدد خمسة آلاف رأس بنقو وعدد اتنين كيلو شاشمندي وعربة بوكس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان