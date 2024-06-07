المليشيا المتمردة تقصف أحياء كرري وتخلف شهداء وجرحي

قصفت المليشيا المتمردة اليوم الاحياء السكنية بمحلية كرري باستخدام الاسلحة الثقيلة مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وصلت الي المستشفى ١٠ جثامين و٤٨ مصاب حتى الآن.

وتفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مساء اليوم المصابين بمستشفي النو ووقف على عمليات الإسعاف وأطمأن على توفر الدم ببنك الدم بالمستشفى بالإضافة إلى تواجد اعداد كبيرة من المتبرعين.

وقال الوالي ان إستهداف المواطنين العزل داخل منازلهم يؤكد أن المليشيا تستهدف القضاء على المواطنين وتحقيق حلم سادتها وداعميها بافراغ البلاد من سكانها وقال ان جريمة اليوم تضاف الى سجل المليشيا الدموي في دارفور والجزيرة وهو امر يستحق الوقوف عنده بإعتبار أن أعداد الموتى والجرحى اعدادا كبيرة مؤكدا إن أجهزه الولاية ستظل حاضره بالعمل الوقائي والرقابة لكشف الخلايا النائمه التي تقوم بتوجيه التدوين للأحياء السكنية.

وقدم الوالي العزاء لأسر الشهداء والذين من بينهم مجهولي الهوية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين كما حيا أسرة مستشفي النو لدورها الفاعل في استقبال كل الحالات وعلاجها مؤكدا استمرار دعم حكومة الولاية للمستشفي وسد اي نقص تواجهه بالسرعة المطلوبه للاستجابة للحالات البارده أو الحرجة وقال ان مواطني كرري رغم الاستهداف ظلوا صامدين وصابرين على إستهداف المليشيا.