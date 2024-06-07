جرائم وحوادث

المليشيا المتمردة تقصف أحياء كرري وتخلف شهداء وجرحي

2024/06/07
home 223
الدعم السريع
قصفت المليشيا المتمردة اليوم الاحياء السكنية بمحلية كرري باستخدام الاسلحة الثقيلة مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وصلت الي المستشفى ١٠ جثامين و٤٨ مصاب حتى الآن.
وتفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مساء اليوم المصابين بمستشفي النو ووقف على عمليات الإسعاف وأطمأن على توفر الدم ببنك الدم بالمستشفى بالإضافة إلى تواجد اعداد كبيرة من المتبرعين.
وقال الوالي ان إستهداف المواطنين العزل داخل منازلهم يؤكد أن المليشيا تستهدف القضاء على المواطنين وتحقيق حلم سادتها وداعميها بافراغ البلاد من سكانها وقال ان جريمة اليوم تضاف الى سجل المليشيا الدموي في دارفور والجزيرة وهو امر يستحق الوقوف عنده بإعتبار أن أعداد الموتى والجرحى اعدادا كبيرة مؤكدا إن أجهزه الولاية ستظل حاضره بالعمل الوقائي والرقابة لكشف الخلايا النائمه التي تقوم بتوجيه التدوين للأحياء السكنية.
وقدم الوالي العزاء لأسر الشهداء والذين من بينهم مجهولي الهوية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين كما حيا أسرة مستشفي النو لدورها الفاعل في استقبال كل الحالات وعلاجها مؤكدا استمرار دعم حكومة الولاية للمستشفي وسد اي نقص تواجهه بالسرعة المطلوبه للاستجابة للحالات البارده أو الحرجة وقال ان مواطني كرري رغم الاستهداف ظلوا صامدين وصابرين على إستهداف المليشيا.
ورافق الوالي خلال الزياره َمساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم الفريق إبراهيم شمين ومدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم واللواء محمد الطيب امبيقا ممثل مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم وممثلي اللجنه العليا للاستنفار وتنظيم المقاومه الشعبيه ولاية الخرطوم ورئيس لجنة الطوارئ الصحية ونائبه ومدير مستشفى النو.
444758252 495529492828761 1923068946582368697 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFO9si3cYDwOpMyEcGJkQt 8ORj7Kxsrjjw5GPsrGyuOLsFkASGQKfX7hmz5Q1icBdw58wtoN4AV cnLWkCj2SQ& nc ohc=yw5mwy Xi5MQ7kNvgHokoq4& nc ht=scontent.fcai11 1
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/07