السعودية.. رقم قياسي عالمي في التبرع بالملابس

تمكّنت مجموعة “روشن”، وهي إحدى المشاريع الرائدة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، من تحقيق رقم قياسي عالمي بالتعاون مع جمعية خيرية محلية، من خلال إطلاق حملة جمع تبرعات بالملابس تحت رعاية المنظمة العالمية “غينيس” للأرقام القياسية، وفقاً لتقارير إعلامية.

وأفادت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية عبر موقعها الرسمي، بأن وزن الملابس التي تم جمعها خلال هذه الحملة الضخمة، بالتعاون مع جمعية “كسوة فرح” الخيرية المحلية، بلغ 59,719 كيلوغرامًا.

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن حملة التبرّع الأخيرة، التي جرت خلال شهر رمضان المبارك، شهدت استجابة كبيرة من أفراد المجتمع، حيث بلغت حصيلة التبرعات ما يزيد عن مليون ونصف مليون قطعة ملابس.

وبذل أكثر من 3500 متطوع من مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى موظفي روشن، جهوداً كبيرة، حيث قدّموا أكثر من 70 ألف ساعة عمل لجمع وترتيب جميع التبرّعات خلال النصف الأول من هذا العام، لتُسجّل الحملة الأخيرة رقماً قياسياً في غينيس لأكبر كمية ملابس يتم التبرع بها مرة واحدة.

ووفقا للوكالة، لم تقتصر أهمية هذه المبادرة على البُعد الإنساني فحسب، بل كان لها صدى إيجابي على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تُقدر بـ 18000 كيلوغرام، وذلك من خلال إعادة استخدام الملابس بدلاً من تصنيعها.

وفي هذا السياق، أكدت الرئيسة التنفيذية للتسويق والتواصل في مجموعة “روشن”، غادة الرميان، حرص المجموعة “على تقديم مبادرات مستدامة تلبي احتياجات المجتمع”.

وأضافت: “نثق في أن هذه الحملات التي ننظمها بالتعاون مع شركائنا من الجمعيات الخيرية، ستحدث أثراً ملموساً في حياة عشرات الآلاف من الأسر”.

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