شعبة مكافحة المخدرات بمحلية كرري توقف متهماً متخصصاً في ترويج المخدرات وبحوزته عدد ٥٠٠ قندول و٦٧ قطعة معدة للتوزيع

تمكنت شعبة مكافحة المخدرات بشرطة محلية كرري من ضبط أحد أخطر مروجي المخدرات وبحوزته عدد (٥٠٠) قندول و(٦٧) قطعة معدة للتوزيع.

وبالعودة للضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أنه وبناءً على معلومات توفرت لدى الشعبة بأن هناك شخصاً يقوم بترويج المخدرات على ضوء ذلك تم تكوين فريق متخصص لوضع حد لنشاط المتهم الإجرامية وبعد الرصد والمتابعة تمت مداهمة المنزل بعد أخذ إذن التفتيش من النيابة المختصة وحضور الشهود وتم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة ١٥أ وذلك بقسم شرطة الحتانة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان