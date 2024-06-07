إغلاق مطعم مخالف لقانون الأغذية بالوكرة

أصدرت بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم «اماس كيتشن» بشكل مؤقت، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي القرار بعد قيام قسم الرقابة الصحية في بلدية الوكرة بجولة تفتيشية على المطعم، حيث تم رصد العديد من المخالفات، شملت عدم الالتزام بشروط النظافة العامة للمطعم.

وأكدت البلدية أن هذا القرار يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على جميع المنشآت الغذائية التي تخالف شروط الصحة العامة.قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ينص على شروط صارمة لضمان سلامة الأغذية، بما في ذلك شروط النظافة العامة للمطاعم، وطرق تخزين المواد الغذائية، وسلامة المواد الغذائية.

الشرق القطرية