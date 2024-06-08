ترامب يبحث عن نائب له.. من هم المرشحون المحتملون؟

تبحث حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن مرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر. وفقًا لتقرير من موقع “أكسيوس” الأمريكي، طُلبت “وثائق مالية وأخرى” من ثمانية متنافسين محتملين.

تسعى حملته لاختيار مرشح “خالٍ من المشاكل” يمكنه جذب الجمهوريين التقليديين، بما في ذلك المعتدلين. وتتضمن قائمة المرشحين المحتملين، حسب المصدر، الحاكم السابق لولاية نورث داكوتا، دوغ بيرغم، الذي يتمتع بخبرة واسعة كحاكم ونجاحات سابقة في الأعمال.

ومن ضمن المرشحين المحتملين السيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو، جي دي فانس، وهو أحد أبرز حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ، ومؤلف كتاب “Hillbilly Elegy”. كما يشمل قائمة المرشحين السيناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، الذي يتمتع بخبرة في السياسة الخارجية وعمل مع ترامب خلال فترة رئاسته.

ويتضمن التقرير أيضًا السيناتور الجمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، تيم سكوت، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين زملائه في مجلس الشيوخ، ويتميز بمهارات جمع التبرعات.

بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة، وزير الإسكان والتطوير الحضري السابق، بن كارسون، الذي كان عضوا في الحكومة وخدم في فترة ترامب الأولى.

وتضم قائمة المرشحين أيضا، أشخاصا آخرين وفق “أكسيوس”، من بينهم السيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس، توم كوتون، والنائبة الجمهورية في مجلس النواب من ولاية نيويورك، إليز ستيفانيك، والنائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، بايرون دونالدز.

وتخلو القائمة من نائب ترامب السابق مايك بنس، إذ قال “أكسيوس” إنه “فقد شعبيته بسبب رفضه الموافقة على خطة ترامب لوقف تصديق الكونغرس على انتخابات 2020″.

وتعليقا على قائمة المرشحين التي أوردها الموقع الأميركي، قال برايان هيوز، المستشار البارز لترامب، لـ”أكسيوس”: “أي شخص يدعي معرفة من سيختار الرئيس ترامب كنائب له أو متى سيقوم بذلك فهو يكذب”.

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