اليابان تحتج على دخول سفن مسلحة صينية إلى المياه المحيطة بجزر متنازع عليها

قدّمت اليابان احتجاجًا لبكين بعد دخول أربع سفن مسلحة تابعة لخفر السواحل الصيني المياه التي تُعتبرها طوكيو تابعة لها.

وأشارت الحكومة اليابانية إلى أن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها أربع سفن صينية بحمل ما يُظهر أنها مدافع وتدخل المياه الإقليمية اليابانية في بحر الصين الشرقي، المحيط بالجزر المتنازع عليها، التي تُعرف باسم سيناكوكو من قِبَل طوكيو، بينما تُطلق عليها بكين اسم دياويو.

وأوضح يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي: “لست في موقف يسمح لي بتحديد نوايا الجانب الصيني، ولكن اقتحام سفن تابعة لخفر السواحل الصيني مياهنا الإقليمية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي”.

وأوضح خفر السواحل الصيني أنه نفذ دوريات في المياه باستخدام سفن مسلحة، معتبرًا أن هذه الدوريات هي “إجراءات روتينية” لحماية السيادة والأمن والمصالح البحرية، وأيضًا “خطوة مهمة” لتعزيز السلام والاستقرار، بالإضافة إلى الرد على “التحركات السلبية” لليابان في الآونة الأخيرة.

وتابع “ننصح الجانب الياباني بالتروي في أفعاله وتصرفاته وتقييم سلوكياته والتوقف عن الاستفزازات”، مضيفا أنه سيعزز ما أسماه “جهود إنفاذ القانون”.

وقال هاياشي إن طوكيو قدمت “احتجاجا قويا” عبر القنوات الدبلوماسية مطالبة بالخروج السريع من المنطقة. وأضاف أن السفن الأربع بقيت في المنطقة لأكثر من ساعة وغادرت بعد منتصف النهار بوقت قصير.

وتكررت المواجهات بين الدولتين حول الجزر غير المأهولة التي تخضع لسيطرة اليابان.

كما تصاعدت المواجهات بين الصين والبحرية الفلبينية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

جريدة عمان