أديب: الحكومة الجديدة تحتاج “سوبر مان” لمواجهة التحديات

طلب الإعلامي عمرو أديب من رئيس الوزراء الجديد تنسيقًا أفضل بين الوزارات، معتبرًا أنه لا ينبغي لها العمل بشكل معزول. وانتقد أديب وزارة الكهرباء للحديث عن الهدر في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة في توفير الكهرباء، متسائلا: “هل كان سيفيدنا الاهتمام بالهدر في الوقت الحالي؟”

وشدد أديب خلال برنامجه “الحكاية” على أهمية رضا المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة في العام المقبل، بعضها معروف والبعض الآخر مفاجئ، وقد أشار إلى تصريحات وزير التموين بشأن السكر التمويني بعد أزمة الخبز كمثال على ذلك.

وطالب أديب باختيار وزراء يتحملون المسؤولية بشكل جاد، معتبرًا أنه ليس كافيًا أن يكونوا مجرد وزراء بل ينبغي أن يكونوا كأبطال خارقين، معربًا عن أمله في فتح صفحة جديدة وتحقيق تفاؤل لمستقبل أفضل.

وأشار أديب إلى الأخبار المتداولة عن تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل، وما صاحبها من نشاط مفاجئ للوزراء الحاليين، متسائلاً عن سبب هذا التحرك المفاجئ، معقبًا: “”بيقولوا الأسبوع الجاي فيه حكومة جديدة، و فجأة الوزراء اللي مانعرفش أساميهم ابتدا يبقى ليهم اخبار وعندهم حركة ونشاط”.

مصراوي