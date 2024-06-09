جرائم وحوادث
بعضهم بسبب ضربات الشمس وبعضهم بسبب العطش.. قنصل السودان بأسوان يقدم واجب العزاء لأسر المتوفين
تقدم قنصل عام السودان بأسوان السفير عبدالقادر عبدالله باحر التعازى لأهل بالسودان واسر المتوفين الذين تعرضوا لضربات شمس وهم فى طريقهم للدخول إلى مصر بطرق غير قانونية.
وقال في تصريحات صحفية منذ ثلاث ايام أنه وصلت إلى المستشفى العديد من الجثامين بعضهم بسبب ضربات الشمس وبعضهم بسبب العطش وبعضهم بسبب الحوادث المرورية وكانت خسارة وفقد كبير سال الله تعالى أن يحسن العزاء وان يجعل موتهم شهادة في هذة الظروف الصعبة.
و دعا القنصل المواطنين بعدم استخدام الطرق الغير قانونية فى الدخول والخروج من مصر لانهم يعرضون حياتهم لمخاطر لمخاطر جَمة وصعوبات بالغة داعيا الجميع بعدم الأخذ بهذة المخاطرة الكبيرة والجلوس في السودان حيث هنالك عدد من الولايات مستقرة واسهل من الدخول بهذة الطريقة.
سونا
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