بعضهم بسبب ضربات الشمس وبعضهم بسبب العطش.. قنصل السودان بأسوان يقدم واجب العزاء لأسر المتوفين

تقدم قنصل عام السودان بأسوان السفير عبدالقادر عبدالله باحر التعازى لأهل بالسودان واسر المتوفين الذين تعرضوا لضربات شمس وهم فى طريقهم للدخول إلى مصر بطرق غير قانونية.

وقال في تصريحات صحفية منذ ثلاث ايام أنه وصلت إلى المستشفى العديد من الجثامين بعضهم بسبب ضربات الشمس وبعضهم بسبب العطش وبعضهم بسبب الحوادث المرورية وكانت خسارة وفقد كبير سال الله تعالى أن يحسن العزاء وان يجعل موتهم شهادة في هذة الظروف الصعبة.