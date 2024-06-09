بعد وفاة سودانيين .. عمرو أديب يطالب الحكومة بوقف تخفيف الأحمال بأسوان حاليا: اعتبروها محافظة سياحية

طالب الإعلامي عمرو أديب بعدم تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان، نظرًا لأهميتها كوجهة سياحية.

وفي برنامجه “الحكاية” على شاشة “MBC مصر” مساء السبت، أشار أديب إلى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة لأكثر من 50 درجة مئوية، ما أسفر عن وفيات لسودانيين جراء ضربات الشمس.

وأكد أن هذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يمثل كارثة طبيعية في أسوان، مشيرًا إلى أن تعليق تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظة لن يثير استياء المواطنين في باقي المناطق، خاصة في ظل الظروف القاسية التي تشهدها المنطقة.

ولفت إلى أنّ الحكومة عليها أن تُظهر دعمها لأهالي أسوان، في ظل المعاناة التي يواجهونها في الوقت الحالي، وهي أزمة غير معتادة بالنسبة لهم.

الشروق نيوز