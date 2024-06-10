جرائم وحوادث
تركيا تغرم جوجل 482 مليون ليرة بسبب عمليات بحث عن فنادق
أصدرت هيئة حماية المنافسة التركية يوم الاثنين قرارًا بفرض غرامة مالية على شركة جوجل بقيمة 482 مليون ليرة تركية (ما يعادل 14.85 مليون دولار أمريكي)، نتيجة لعدم الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بعمليات البحث عن الفنادق عبر الإنترنت.
وأوضحت الهيئة أن هذه العقوبة جاءت بسبب عدم اتخاذ جوجل إجراءات مناسبة بناءً على ملاحظاتها بخصوص عملية المنافسة العادلة مع محركات بحث محلية أخرى.
صحيفة البيان
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