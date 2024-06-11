سيدة فى دعوى طلاق للضرر: «اتجوز عليا السكرتيرة»

تقدمت سيدة لم تتجاوز الخامسة والثلاثين من عمرها بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها في محكمة الأسرة – جمهورية – مصر – حيث ادعت أنها تتعرض للإضرار بسبب سلوكه الغير متوقع خلال الفترة الأخيرة. زعمت في دعواها أن زوجها يتأخر عن العودة للمنزل بعد انتهاء عمله ويمتنع عن قضاء وقت معها أو الخروج للتنزه كما كان يفعل في السابق. وأوضحت أنها اعتادت في السابق على روتين معين مع زوجها، حيث كان يتصل بها بعد انتهاء عمله للغداء أو العشاء، ويقضي الوقت معها ومع ابنتيهما في الخارج، إلا أن هذا التصرف تغير بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأوضحت المدعية أمام المحكمة أنها لاحظت تغيرًا في سلوك زوجها، حيث بدأ في إخفاء هاتفه المحمول وتأمينه برمز سري، ورفض السماح لها بالاطلاع على رسائله أو اتصالاته. كما أكدت أنها وجدته يخرج بشكل متكرر مع سكرتيرته الخاصة، وعندما استفسرته عن ذلك ادعى أنه بسبب العمل وتعاقده مع شركات جديدة. وختمت المدعية قائلة أنها وجدته دخل إلى إحدى العقارات الراقية وعندما استفسرت الحارس أكد لها أنه يمتلك شقة هناك كجزء من تجديد زواجه الجديد.

وأضافت المدعية: «استخرجت قيدًا عائليًّا، وتبين لى أنه متزوج منذ 3 أشهر من السكرتيرة الخاصة به، وعندما واجهته بالأوراق الرسمية وزواجه لم ينكر، وقالِّى: كانت بتهتم بيا باستمرار، ويوميًّا تحضّر لى الفطار، وعرفت كل أنواع الأكل اللى بحبه، ومجرد دخولى المكتب أجد الفطار المشكل وفيه البيض بالبسطرمة، إنتى كنتى بتبقى نايمة، ومش بتسألى فيا».

وأبدت المدعية اندهاشها قائلة: «جوزى باعنى عشان البيض بالبسطرمة»، وبعد اطلاع المحكمة على الأوراق الرسمية التى تفيد بزواجه، دون إخطارها، واعتراف الزوج، مع إصرار المدعية على الطلاق، قضت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة.

المصري اليوم