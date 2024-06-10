تنبيه مهم من سفارة المملكة بالقاهرة للسعوديين بضرورة استخراج بطاقة إقامة

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة المواطنين المقيمين في مصر، بضرورة تسجيل بياناتهم، ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر، لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها 30 / 06/ 2024 م .

كما تود السفارة التأكيد على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.

جريدة المدينة