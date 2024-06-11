القبض على (4) مقيمين لنصبهم واحتيالهم بالترويج لحملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة

قامت دوريات الأمن في العاصمة المقدسة بالقبض على أربعة مقيمين من الجنسيات الباكستانية والميانمارية بتهمة النصب والاحتيال، حيث قاموا بتنظيم حملات حج وهمية وبيع تصاريح وأساور حج مزورة. تم ضبط مبالغ نقدية وأختام وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريدة المدينة