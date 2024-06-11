من عجائب الزمان أن تستمر قناة الجزيرة فى استضافة وليد مادبو بوصفه ..خبيراً للحوكمة والسياسات

من عجائب الزمان أن تستمر قناة الجزيره فى استضافة وليد مادبو بوصفه

○ خبيراً للحوكمة و السياسات

□ بعد أن أظهر عنصريته البغيضه وصرّح بالرغبة فى إبادة واستئصال قبيلة بعينها.

□ وهدد وأرعد بدخول ١٠٠ الف مليشي من ليبيا لقتال الشماليين و بقية السودانيين.

□ وفى تواصل حميمي مع زعيم المليشيا ولا يخفى دعمه وانحيازه التام لها.

□ لماذا لا يقدمونه؛ بل الأولى أن يقدمونه مستشاراً للدعم السريع عوضاً عن التوصيف الزائف والمضلل؟!

#من_أحاجي_الحرب

متدازل