رأي ومقالات
من عجائب الزمان أن تستمر قناة الجزيرة فى استضافة وليد مادبو بوصفه ..خبيراً للحوكمة والسياسات
من عجائب الزمان أن تستمر قناة الجزيره فى استضافة وليد مادبو بوصفه
○ خبيراً للحوكمة و السياسات
□ بعد أن أظهر عنصريته البغيضه وصرّح بالرغبة فى إبادة واستئصال قبيلة بعينها.
□ وهدد وأرعد بدخول ١٠٠ الف مليشي من ليبيا لقتال الشماليين و بقية السودانيين.
□ وفى تواصل حميمي مع زعيم المليشيا ولا يخفى دعمه وانحيازه التام لها.
□ لماذا لا يقدمونه؛ بل الأولى أن يقدمونه مستشاراً للدعم السريع عوضاً عن التوصيف الزائف والمضلل؟!
#من_أحاجي_الحرب
متدازل
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