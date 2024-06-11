الوليد مادبو وهو يعوي!
□□ الوليد مادبو وهو يعوي!
□ تفوق الوليد مادبو علي نفسه في خفة العقل والرشاقة.
□ لم يمضي وقت طويل على قوله بخطورة خطوة ارتداد الدعم السريع للقتال في غرب السودان على الدعم السريع.
□ فاذا بالوليد يعود ويقول ان الفاشر ستذهب لاحضان الدعم السريع.
□ مغالطا نفسه في إصرار!
□ برر مقولته الأولى عطفا لوجود (الزرقة) هناك وانتظارهم المشوق لتلك الخطوة المهلكة!
□ فجأة تحولت الفاشر بقدرة قادر الى حاضنة للدعم السريع ( الحضن السريع) !
□ وهو تحول دراماتيكي عجيب على نحو متسارع وبلا اي مبررات.
□ فما الذي تغير في هذه المدة حتي يغير ابن وزير الدفاع السوداني الاسبق رأيه هكذا (180) درجة.
□ هل هي الدراهم؟
ام (المراهم)؟!
□ ( شن جد علي المخدة)؟!
□ سنحسب الايام مع رغائب الوليد مادبو ونشوف كيف ستسقط الفاشر؟!
□ ولن نحسب ارتال الجثث التي لا يلحظها مادبو على تخوم الفاشر (المدرعة)!
□ (والله الفاشر دي تكملكم كلكم)!..
□ الفاشر وبابنوسة.
□ المصيبة انه بعد أن أكمل هرطقاته حول الفاشر عاد وراهن على أن ظهر الشمال سيصبح مكشوفا عند سقوط الفاشر وسيكون في متناول اليد.
□ طيب يا النعيم!
□ الشمال دا (قاعد امفكو) بدون حاضنة؟!
□ و(لا براكم بتعرف تحضنوا)؟!
□ (حضنة الله والرسول)!..
□ (عرب شتات مساخيت)..
□ و(مساطيل)!.
أشرف خليل المحامي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة