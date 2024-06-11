□□ الوليد مادبو وهو يعوي!

□ تفوق الوليد مادبو علي نفسه في خفة العقل والرشاقة.

□ لم يمضي وقت طويل على قوله بخطورة خطوة ارتداد الدعم السريع للقتال في غرب السودان على الدعم السريع.

□ فاذا بالوليد يعود ويقول ان الفاشر ستذهب لاحضان الدعم السريع.

□ مغالطا نفسه في إصرار!

□ برر مقولته الأولى عطفا لوجود (الزرقة) هناك وانتظارهم المشوق لتلك الخطوة المهلكة!

□ فجأة تحولت الفاشر بقدرة قادر الى حاضنة للدعم السريع ( الحضن السريع) !

□ وهو تحول دراماتيكي عجيب على نحو متسارع وبلا اي مبررات.

□ فما الذي تغير في هذه المدة حتي يغير ابن وزير الدفاع السوداني الاسبق رأيه هكذا (180) درجة.

□ هل هي الدراهم؟

ام (المراهم)؟!

□ ( شن جد علي المخدة)؟!

□ سنحسب الايام مع رغائب الوليد مادبو ونشوف كيف ستسقط الفاشر؟!

□ ولن نحسب ارتال الجثث التي لا يلحظها مادبو على تخوم الفاشر (المدرعة)!

□ (والله الفاشر دي تكملكم كلكم)!..

□ الفاشر وبابنوسة.

□ المصيبة انه بعد أن أكمل هرطقاته حول الفاشر عاد وراهن على أن ظهر الشمال سيصبح مكشوفا عند سقوط الفاشر وسيكون في متناول اليد.

□ طيب يا النعيم!

□ الشمال دا (قاعد امفكو) بدون حاضنة؟!

□ و(لا براكم بتعرف تحضنوا)؟!

□ (حضنة الله والرسول)!..

□ (عرب شتات مساخيت)..

□ و(مساطيل)!.

أشرف خليل المحامي

