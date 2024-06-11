القبض على شقيق محمود كهربا بتهمة التعدي بالضرب على رضا البحراوي

ضباط مباحث قسم شرطة المعادي ألقوا القبض على شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بتهمة التعدي على الفنان رضا البحراوي وتكسير سيارته في إحدى الفنادق. تمت كتابة محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة للتحقيق. رضا البحراوي قدم شكوى إلى الشرطة بسبب المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيق “كهربا”، حيث انتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث واعتقلت المتهم وآخرين اثنين، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

الوطن نيوز