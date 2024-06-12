ضبط شخص أدار كيانا تعليميا دون ترخيص في الإسكندرية

بناءً على المعلومات والتحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، تم تحديد هوية شخص يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص في منطقة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية. يُشتبه في استخدام هذا الكيان للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث يقدم دورات تعليمية وشهادات دراسية مزورة، مُغريًا الناس بفرص العمل في الشركات والمؤسسات بمقابل مالي.

بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم ضبط المشتبه به وبحوزته عددًا من الشهادات الدراسية المزورة، وأكلاشية، وثلاث كتب غير معروفة المصدر، بالإضافة إلى مواد دعائية وجهاز حاسوب شخصي تبين أثناء الفحص الفني أنه يحتوي على دلائل تُثبت نشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الوطن نيوز