رأي ومقالات
خالد سلك وزينب الصادق ومريم الصادق وود الفكي واسماعيل التاج وياسر عرمان
خالد سلك وزينب الصادق ومريم الصادق وود الفكي واسماعيل التاج وياسر عرمان
معقولة كلكم ما سمعتوا بالمأساة والمجزرة الحصلت في قرية ود النورة ريفي المناقل
ونحن داخلين علي اسبوع من الكارثة؟.
مافي ولا تعزية ساي لاهالي الشهداء اصلا ما طمعانين تدينوا المليشيا لكن هل بلغ بيكم التواطوء حتي درجة عدم ذكر المجزرة عشان ما يكون في ضغط اعلامي علي حليفكم.
Alnour Sabah
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