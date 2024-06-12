منصة الجماهير الجنجويدية بتاعت القحاتة بعد الكفيل بقى شايل ليهم السوط يحرقوا كلهم، وبعد تخطي مرحلة التبرير اللاحق للجرائم والضغط على الدولة والشعب للاستسلام، بقو شغالين زي الجوفاني وقرن شطة وجلحة بيمهدوا من بدري للجرائم والانتهاكات بتاعت سادتهم الجنجويد.. القحاتة حايمين ببيان الجنجويدي المرتزق الطاهر حجر وحركة عبد الواحد نور انه المواطنين نزحوا من الفاشر عشان بعد شوية يقولوا انه كل الموجودين في الفاشر عبارة عن مستنفرين وقوات عسكرية، تماماً زي ما عملوا في ود النورة!! الفاشر هي ستالينغراد السودانية، لن تسقط، وستتحطم مخططات إزالة السودانيين من الذاكرة والجغرافيا واستبدالنا بأجانب ومرتزقة، وستتكسر طموحات بعض السودانيين الخونة أمام إرادة جيش الدولة والقوات المشتركة!

#الدولة_باقية

Ahmad Shomokh