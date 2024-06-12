ليس صحيحا بالمرة

> يتردد كثيرا أن تقزم هي الجناح السياسي للمتمردين… في الحقيقة جميعنا كنا نظن ونقول ذلك … ولكن ….

> من باب الإنصاف والعدل والموضوعية في إطلاق التسميات فإن الجناح السياسي هو الذي يضع الأُطر والمشاريع السياسية ثم يسعى لتحقيقها بالقوة ويعتمد إذاك على المجموعة العسكرية فيٌسمى هو بالجناح السياسي وتُسمى الجماعة العسكرية بالجناح العسكري….

> ولكن ومنذ أن اكتشفنا أن المدعو الماهري هو الذي سجل بصوته بيانات الإنقلاب فهذا يعني أن تقزم لاتمثل الجناح السياسي ….

> في الحقيقة أن التوصيف المنصف لعضوية تقزم هو أنهم ( عبيد المتمردين ) … فهنالك حالة استرقاق برعاية اقليمية ترضخ لها تقزم بالكامل للتمرد وتُخلص لها…. مهمة تقزم الآن هي ليست إنتاج رؤية سياسية بل مهمتها الأولى غسل أيدي التمرد من الدماء التي يُريقها في السودان وتعطير تلك الأيدي والتلويح بها للإعلام والاستماتة في الترويج بأنها أيدي يفوح منها (عبق) السلام والوداعة ثم تضع على فم التمرد وبصوت شاعري عبارة( لا للحرب ) …

> نعم …. تقزم الآن كمتعاقدة فلبينية ماهرة في المساج وقص الأظافر وازالة النمش من وجه التمرد فكيف نطلق عليها الجناح السياسي….؟ عفوا( الفلبيني حمدوك ) وبقية ( الشباين) !!!

حسن إسماعيل