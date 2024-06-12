من أحاجي الحرب( ٣٩٧٩ ):

□□ حقد القرأي

□ على الرغم من أن التصريح الصحفي لليونسيف عبر المديرة التنفيذية السيدة كاثرين راسل بتاريخ ٧ يونيو قد أفاد بمقتل ما لا يقل عن ٣٥ طفلاً في أحداث ود النورة وإصابة ما لا يقل عن ٢٠ طفلا.

□ على الرغم من ذلك التصريح للمنظمة الأممية؛ إلا أن القراي لا يفوت فرصة لينفث عن خبثه وحقده على السودان وأهله.

□ بالله أسمعه بدون زعل.

#من_أحاجي_الحرب