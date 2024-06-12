رأي ومقالات
القراي لا يفوت فرصة لينفث عن خبثه وحقده على السودان وأهله
من أحاجي الحرب( ٣٩٧٩ ):
□□ حقد القرأي
□ على الرغم من أن التصريح الصحفي لليونسيف عبر المديرة التنفيذية السيدة كاثرين راسل بتاريخ ٧ يونيو قد أفاد بمقتل ما لا يقل عن ٣٥ طفلاً في أحداث ود النورة وإصابة ما لا يقل عن ٢٠ طفلا.
□ على الرغم من ذلك التصريح للمنظمة الأممية؛ إلا أن القراي لا يفوت فرصة لينفث عن خبثه وحقده على السودان وأهله.
□ بالله أسمعه بدون زعل.
#من_أحاجي_الحرب
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