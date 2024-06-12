راشد عبد الرحيم: ماتوا سمبلة
( نحن جند الله جند الوطن ) كلمات نشيدنا الوطني هتفت بها جماهير جنوب السودان قبيل المباراة التي جمعت بين السودان و جنوب السودان في جوبا امس .
هتفت جماهير جوبا ( نحن جند الله ) في وجه من سعوا لفصل البلدين زاعمين ان الدين و الشريعة سبب الإنفصال .
هتفت الجماهير امس في وجه كل الساسة الذين سعوا و فصلوا الجنوب .
في إحتفال جنوب السودان ب ( الإستقلال ) قدم ساسة الجنوب أسوا صورة لتاريخ و مستقبل الجنوب .
جلبوا جرحي الحرب ليقولوا للناس أن إخوتهم هم من فعلوا بهم هذا .
كانت السنة الساسة نتنة و متحدثهم فاقان اموم يقول ( اليوم تخلصنا من وسخ الخرطوم )
امس تخلص الجنوب من وسخ فاقان الذي يغيب عن مشهد الحب و المودة بين الشعبين .
الجموع التي خرجت لإستقبال قرنق خرجت في الخرطوم و ليس جوبا و الجماهير التي هتفت اليوم في جوبا قالت عن العلم ( هذا رمزكم ) و رددت ( إن دعا داعي الفداء لن نخن )
من بين شجيرات المانجو و الأناناس خرج صوت الجنوبي الحزين و هو يتوجع لإخوته الشماليين و يقول .
( ماندي كورو ماتوا سمبلة
آخ سوري إخواني )
و المعني ( الجلابة ماتوا دون سبب أخ آسف لكم يا إخواني )
الوطن الذي خرجتم منه إخوتي لم يخرج منكم .
هذا الوطن خرج عليه اليوم بعض بنيه و شاركهم للاسف بعض بنيكم . ساموه عذابا و تقتيلا .
ملاوا ارجائه بشاعة و انتم تملأونها بالمحبة و التسامح و أرجائه التي بعدت عنا لم تبرحنا .
امس خاض منتخب واحد مباراة باسم بلد لاجل بلدين .
نحي في هذا اليوم نحيي الأفذاذ من أبناء جنوب السودان الذين لعبوا للفرق القومية من مثل يوسف يور آني
و اتير طوماس …
وريتشارد جستن …
و جمعة جينارو و إدوارد جلدو
و غيرهم من الأبطال .
كتبت واحدة من بنات الجنوب أسمها فيكي بعد المباراة ( انا و الله مع منتخبنا لكن صدقني ما بقدر اتجاوز ( نحن جند الله ) دي و بالذات مع ناس سلاح الموسيقي ديل . الشغلانة دي فيها حماس و هاشمية ترا )
اليوم ننشد مع منقو زمبيري
( انت سوداني و سوداني انا
ضمنا الوادي فمن يفصلنا ؟
منقو قل لا عاش من يفصلنا
نحن روحان حللنا بدنا )
راشد عبد الرحيم
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