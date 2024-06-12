راشد عبد الرحيم: ماتوا سمبلة

( نحن جند الله جند الوطن ) كلمات نشيدنا الوطني هتفت بها جماهير جنوب السودان قبيل المباراة التي جمعت بين السودان و جنوب السودان في جوبا امس .

هتفت جماهير جوبا ( نحن جند الله ) في وجه من سعوا لفصل البلدين زاعمين ان الدين و الشريعة سبب الإنفصال .

هتفت الجماهير امس في وجه كل الساسة الذين سعوا و فصلوا الجنوب .

في إحتفال جنوب السودان ب ( الإستقلال ) قدم ساسة الجنوب أسوا صورة لتاريخ و مستقبل الجنوب .

جلبوا جرحي الحرب ليقولوا للناس أن إخوتهم هم من فعلوا بهم هذا .

كانت السنة الساسة نتنة و متحدثهم فاقان اموم يقول ( اليوم تخلصنا من وسخ الخرطوم )

امس تخلص الجنوب من وسخ فاقان الذي يغيب عن مشهد الحب و المودة بين الشعبين .

الجموع التي خرجت لإستقبال قرنق خرجت في الخرطوم و ليس جوبا و الجماهير التي هتفت اليوم في جوبا قالت عن العلم ( هذا رمزكم ) و رددت ( إن دعا داعي الفداء لن نخن )

من بين شجيرات المانجو و الأناناس خرج صوت الجنوبي الحزين و هو يتوجع لإخوته الشماليين و يقول .

( ماندي كورو ماتوا سمبلة

آخ سوري إخواني )

و المعني ( الجلابة ماتوا دون سبب أخ آسف لكم يا إخواني )

الوطن الذي خرجتم منه إخوتي لم يخرج منكم .

هذا الوطن خرج عليه اليوم بعض بنيه و شاركهم للاسف بعض بنيكم . ساموه عذابا و تقتيلا .

ملاوا ارجائه بشاعة و انتم تملأونها بالمحبة و التسامح و أرجائه التي بعدت عنا لم تبرحنا .

امس خاض منتخب واحد مباراة باسم بلد لاجل بلدين .

نحي في هذا اليوم نحيي الأفذاذ من أبناء جنوب السودان الذين لعبوا للفرق القومية من مثل يوسف يور آني

و اتير طوماس …

وريتشارد جستن …

و جمعة جينارو و إدوارد جلدو

و غيرهم من الأبطال .

كتبت واحدة من بنات الجنوب أسمها فيكي بعد المباراة ( انا و الله مع منتخبنا لكن صدقني ما بقدر اتجاوز ( نحن جند الله ) دي و بالذات مع ناس سلاح الموسيقي ديل . الشغلانة دي فيها حماس و هاشمية ترا )

اليوم ننشد مع منقو زمبيري

( انت سوداني و سوداني انا

ضمنا الوادي فمن يفصلنا ؟

منقو قل لا عاش من يفصلنا

نحن روحان حللنا بدنا )

راشد عبد الرحيم