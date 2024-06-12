أول من قاد المتمردين نحو مروي لم يكن من الغرب ولم يكن رزيقي، كان من مواطني شمال السودان .

**** أبناء الخرطوم كانو بعرفو الجنجويد على بيوت المواطنين والعسكريين، أول من أدخل الجنجويد الباقير لم يكن مسيري، بل أحد أبناء شمال السودان من أسرة رئيس الأركان .

**** حاليا كل الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الجزيرة تحت مسؤلية أحد أبنائها(كيكل ) بأيدي من كأنو جزء من نسيجها الإجتماعى، وبمعاونه بعض المنحرفين من أبنائها.

من هم على رأس الهجوم على النيل الأبيض هم أبناء النيل الأبيض.

قجه ما رزيقي ولا غرابي .

****التضحيات التي قدمها أبناء غرب السودان في معركة الكرامة لاتقل عن تضحيات باقي أهل السودان.

معركتنا هذه ليست ضد إقليم ولا جهة ولا قبيلة هي ضد مشروع يهدف لتفكيك السودان بأيدي أسرة طامعة في حكمه ، وإذلال وإفقار شعبه ، بمعاونه مجرمين من كل السودان.

مؤتمن كرم الله