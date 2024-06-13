الخرطوم.. قوات حماية الحياة البرية ولاية الخرطوم تبيد (120) كلبا ضالا

قامت قوات حماية الحياة البرية بحملة ابادة للكلاب المسعورة وذلك في إطار برنامج مكافحة السعر بولاية الخرطوم والتخلص من اثار الحرب بمشاركة وزارات (الثروة الحيوانية ، الصحة ، الزراعة والري) بحضور مدير القطاع الصحي بولاية الخرطوم العقيد شرطة نوال محمود مدير قوات حماية الحياة البرية ولاية الخرطوم .

من جانبه قال اللواء شرطة عادل محمد عبد الله مساعد المدير العام للموارد الاحيائية في تصريح *للمكتب الصحفي للشرطة* بأن الحملة انطلقت مطلع الاسبوع الجاري تحت اشراف مدير عام قوات حماية الحياة البرية والسيد والي ولاية الخرطوم مضيفا بأن الحملة شملت المناطق التي قيدت بصددها بلاغات بمحلية امدرمان باصابات تعدي بواسطة الكلاب المسعورة والتي شملت مناطق الثورة الحارة (59) شمال ،والثورة (39) ومناطق اخري من محلية امدرمان مضيفا بأن الحملة استهدفت محليتي امدرمان وكرري وتستمر لمدة (10) ايام كمرحلة اولي علي ان تشمل باقي محليات الولاية متي ما تحسنت الظروف والحالة الامنية مشيرا إلي ان الحملة حققت أهدافها المرجوة في نشر الوعي وسط المواطنين في كيفية الوقاية من الاصابة وطريقة التعامل مع المصابين جراء هجمات الكلاب المسعورة مضيفا بأن حصيلة اليوم الاول اسفرت عن ابادة عدد(48) كلب مسعور وفي يومها الثاني عدد(46) فيما كانت حصيلة اليوم الثالث عدد (26) موضحا بانه قد تم التخلص من الكلاب المبادة بطريقة امنة وعلمية .

المكتب الصحفي لشرطة السودان