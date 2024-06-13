“أشعر ببعض الخوف”.. ميسي يكشف آخر فريق سيلعب لصالحه قبل اعتزاله

قال ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، يوم الأربعاء، إن إنتر ميامي، الذي ينافس في دوري المحترفين الأميركي، سيكون آخر فريق يلعب لصالحه. وأضاف المهاجم أنه يشعر “ببعض الخوف” من فكرة اقتراب اليوم الذي يقرر فيه الاعتزال.

ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، يمتلك عقداً مع إنتر ميامي يمتد حتى عام 2025، بعد انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال ميسي لشبكة “إي إس بي إن” الرياضية: “إنتر ميامي سيكون الفريق الأخير بالنسبة لي. أحب كرة القدم. أستمتع بكل شيء أكثر، لأنني أدرك أنه لا يتبقى لي سوى القليل من الوقت”.

وأضاف: “لست مستعداً للرحيل عن كرة القدم. فقد قضيت حياتي كلها في هذا المجال، أحب كرة القدم وأستمتع بالتدريب كل يوم والمباريات.. نعم، أشعر دائماً ببعض الخوف من انتهاء كل ذلك”.

ويستعد ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، مع منتخب بلاده للدفاع عن لقب كوبا أميركا في البطولة التي تنطلق في 20 يونيو في الولايات المتحدة.

وتلعب الأرجنتين المباراة الافتتاحية أمام كندا، قبل أن تواجه غريمتها تشيلي في المجموعة الأولى يوم 25 يونيو، ثم تلعب أمام بيرو بعدها بأربعة أيام.

رويترز