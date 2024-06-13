“لا دليل على إساءتها لأخلاق المجتمع”.. محكمة كويتية تلغي منع مسرحية أثارت الجدل

ألغت المحكمة الإدارية في الكويت قرار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي كان يمنع عرض مسرحية أثارت الكثير من الجدل، بعد اتهام المشاركين فيها بـ”الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع”.

ووفقًا لصحيفة “القبس” المحلية، أوضحت المحكمة في تفسير حكمها أن مسرحية “في زين الزمان” حصلت على موافقة من اللجنة المختصة، التي لم تعارض عرضها.

وقضت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأوضحت أن الادعاء بأن العرض يتضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع الكويتي “لا يعتمد على أي دليل”.

وأشار قرار المحكمة إلى أن عرض المسرحية لا يشكل “أي مخالفة للتشريعات النافذة ذات الصلة في البلاد”، مما يجعل القرار السابق للمجلس مشوبًا بعيب السبب.

واعتبرت الصحيفة قرار المحكمة “انتصارا قضائيا” جديدا لصالح حرية التعبير والرأي في الكويت.

وحسب موقع “السينما دوت كوم” الفني، فإن مسرحية “في زين الزمان” هي من بطولة هدي حسين وليلى عبدالله، والفنانة البحرينية، حلا الترك، وتدور أحداثها في إطار استعراضي غنائي.

الحرة