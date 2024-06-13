السعودية.. بدء الحجز على قيمة المخالفات المرورية من الأرصدة البنكية للسائقين

ذكرت صحيفة “المدينة” السعودية يوم الأربعاء أن السلطات المختصة بدأت بتطبيق الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية التي وقعت بعد التاسع من شهر شوال الماضي (الموافق 18 أبريل).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن هذا الإجراء يهدف إلى “تعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات”.

يأتي هذا الإجراء وفقًا للمادة 75 من نظام المرور، التي تحدد آلية وأوقات سداد المخالفات المرورية. وفي حال لم يسدد المخالف الغرامة خلال المدة المحددة، يحق للسلطات الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً، وفق آلية وضعتها وزارات الداخلية والعدل والمالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.

ووفقا للصحيفة، فقد أجازت الضوابط أيضًا تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25 في المئة) من قيمة الحد الأدنى لها.

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