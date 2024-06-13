قبل الحرب ساكن في العمارات وبعديها نازح في مصر

حاليا بردد في خطاب حرب الفلول والكيزان ، طبعاً هو قافل على أنو الحرب تقيف بفهم لا للحرب ويرجع بيتو ببساطة ،

ياشيخ لا ، الدعامة جابو آهلهم وسكنوهم في بيتك بإعتبار العمارات منطقة الكيزان .

لكن انا ماكوز ..

ماتقنعني انا امشي اقنع الدعامة

واحد نازح بسبب الدعامة وتم نهب ممتلكاته من الدعامة وبنبز في الناس البيحاربوا في الناس النهبوه

وهجروه واحتلو بيتو ..

اقولها ليك من الأخر كدا لو الجيش والمشتركة والمستنفرين مارجعوك بيتك ما أظن لي ترجع بيتك ..

بعد كدا انت مخير لو النبز دا برجعك بيتك حلال عليك ..

Hasabo Albeely