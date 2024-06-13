لص يسرق طردًا بوقاحة بعد ثوانٍ فقط من تسليمه

أظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة لحظة سرقة طرد من الشرفة على يد لص، حتى قبل مغادرة مندوب التوصيل.

وقد ترك اللص المشتبه به مندوب التوصيل في حالة من الذهول، عندما فتح صاحب المنزل الباب في كولومبوس، عاصمة ولاية أوهايو الأمريكية.

وقال صاحب الطرد إن اللص “لم ينتظر حتى يغادر سائق التوصيل الشرفة”، مشيرًا إلى أنه “انقض بسرعة كبيرة”.

جريدة الرياض