القبض على عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية في المنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات واقعة تم تداولها على إحدى الصفحات على موقع فيس بوك، تضمنت شكوى صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص “عاطل” بسرقة المقابض النحاسية من المنازل ومحاولة سرقة بعض الشقق السكنية في أحد العقارات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبيّن أن الشاكي وجاره قد أبلغا قسم شرطة أول المنصورة بتضررهما من شخص معروف بوجود سجل جنائي، مقيم بدائرة القسم، بسبب شروعه في سرقة مساكنهما. وبعد ضبطه ومواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بوابة فيتو