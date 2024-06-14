ريال مدريد يستهدف ضم زميل ميسي

يسعى ريال مدريد لإبرام صفقة أرجنتينية لتعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية. ومنذ رحيل أنخيل دي ماريا في صيف 2014، لم يضم ريال مدريد أي لاعب أرجنتيني في صفوفه.

وبحسب شبكة “ESPN” الأرجنتينية، يستهدف ريال مدريد ضم كريستيان روميرو، مدافع توتنهام. وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد تواصل بالفعل مع إدارة توتنهام للاستفسار عن الوضع الحالي للمدافع الأرجنتيني الذي يمتلك عقدًا حتى عام 2028، بشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو.

يُذكر أن روميرو كان أحد العناصر الأساسية في منتخب الأرجنتين الذي توج بكأس العالم عام 2022 بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي.

من جانبه ينتظر ريال مدريد معرفة قرار قائده ناتشو، سواء بالتجديد أو الرحيل، من أجل التحرك لضم بديل له، والهدف الأول هو ليني يورو، المدافع الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما والذي ينتهي عقده مع ليل في عام 2025.

ويتابع ريال مدريد يورو منذ فترة، لكنه لا يفضل دفع المبلغ الذي يطلبه النادي الفرنسي، وهو أكثر من 60 مليون يورو، بالإضافة إلى ذلك، فإن باريس سان جيرمان يريد ضمه أيضا بأي ثمن، وعرض 70 مليون يورو على ليل.

كووورة