الاعتداء بالسب والتهديد والضرب “بالبوت” على وجه عبدالرؤوف ابوزيد
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / وزير العدل
السيد / وزير الداخلية
السيد / مدير عام قوات الشرطة
تحية طيبة
الموضوع : تظلم
انا المواطن / عبدالرؤوف أبوزيد محمد حمزة ، تم اعتقالي صبيحة يوم الثلاثاء ٤/٦/٢٠٢٤ بواسطة شرطة محلية كرري ، وتدوين بلاغ في مواجهتي ، تحت المادة ” 139″ ، و تهديدي بفتح بلاغات اخرى ، وذلك فيما يبدو تنفيذا لرغبات جهات ما ، لابعادي عن المشهد والتخلص مني ، مع انني لم أكن فاعلا باي شكل من الاشكال فيما يحدث في البلاد !
تم تقييدي من الخلف و الاعتداء علي بالسب و التهديد و ضربي ” بالبوت ” على وجهي حتى سال الدم من اذني وانفي ، وذلك بعلم واشراف مدير القسم ! ولم يسمح لي بتلقي العلاج حتى اللحظة !
أطرح على سيادتكم و الراي العام بعض التساؤلات :
= لماذا يرفض مدير القسم العقيد شرطة / معاوية عبدالله التصديق لي بالضمانة ، مع ان النيابة سمحت بذلك ؟
= لماذا يقوم الملازم شرطة / فؤاد بإيقافي من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر ، و منعي من النوم ليلا و تهديدي و الاساءة لي ، بشهادة كل السجناء داخل الحراسة ؟
= من المسئول عن التجاوزات والتعذيب الذي يحدث داحل قسم الثورة المهدية ” انعدام الماء و الغذاء و تكدس السجناء والمنع من النوم ليلا وانتشار القمل والامراض “؟
إن كان هناك مايستدعي مثولي أمام المحكمة فأنا اطالب بذلك عاجلا أو نقلي لمكان حبس يليق بالبشر ، والا فمن حقي الخروج بالضمان والكفالة كما يسمح القانون .
اخيرا / يتحمل مسئولية ما اصابني و يصيبني بشكل مباشر كل من :
اولا / وكيل نيابة محلية كرري ، بوصفه من يقوم بتجديد حبسي في مكان اتعرض فيه للتعذبب و الاذلال و ربما التصفية في مرحلة ما !
ثانيا / مدير القسم العقيد شرطة / معاوية عبدالله بوصفه الآمر بحبسي والمسئول عن كل تعذيب وانتهاكات بحقي داخل القسم .
كتبه / عبدالرؤوف ابوزيد محمد حمزة
الاربعاء ١٢/ ٦ / ٢٠٢٤
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