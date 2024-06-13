الاعتداء بالسب والتهديد والضرب “بالبوت” على وجه عبدالرؤوف ابوزيد

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / وزير العدل

السيد / وزير الداخلية

السيد / مدير عام قوات الشرطة

تحية طيبة

الموضوع : تظلم

انا المواطن / عبدالرؤوف أبوزيد محمد حمزة ، تم اعتقالي صبيحة يوم الثلاثاء ٤/٦/٢٠٢٤ بواسطة شرطة محلية كرري ، وتدوين بلاغ في مواجهتي ، تحت المادة ” 139″ ، و تهديدي بفتح بلاغات اخرى ، وذلك فيما يبدو تنفيذا لرغبات جهات ما ، لابعادي عن المشهد والتخلص مني ، مع انني لم أكن فاعلا باي شكل من الاشكال فيما يحدث في البلاد !

تم تقييدي من الخلف و الاعتداء علي بالسب و التهديد و ضربي ” بالبوت ” على وجهي حتى سال الدم من اذني وانفي ، وذلك بعلم واشراف مدير القسم ! ولم يسمح لي بتلقي العلاج حتى اللحظة !

أطرح على سيادتكم و الراي العام بعض التساؤلات :

= لماذا يرفض مدير القسم العقيد شرطة / معاوية عبدالله التصديق لي بالضمانة ، مع ان النيابة سمحت بذلك ؟

= لماذا يقوم الملازم شرطة / فؤاد بإيقافي من بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر ، و منعي من النوم ليلا و تهديدي و الاساءة لي ، بشهادة كل السجناء داخل الحراسة ؟

= من المسئول عن التجاوزات والتعذيب الذي يحدث داحل قسم الثورة المهدية ” انعدام الماء و الغذاء و تكدس السجناء والمنع من النوم ليلا وانتشار القمل والامراض “؟

إن كان هناك مايستدعي مثولي أمام المحكمة فأنا اطالب بذلك عاجلا أو نقلي لمكان حبس يليق بالبشر ، والا فمن حقي الخروج بالضمان والكفالة كما يسمح القانون .

اخيرا / يتحمل مسئولية ما اصابني و يصيبني بشكل مباشر كل من :

اولا / وكيل نيابة محلية كرري ، بوصفه من يقوم بتجديد حبسي في مكان اتعرض فيه للتعذبب و الاذلال و ربما التصفية في مرحلة ما !

ثانيا / مدير القسم العقيد شرطة / معاوية عبدالله بوصفه الآمر بحبسي والمسئول عن كل تعذيب وانتهاكات بحقي داخل القسم .

كتبه / عبدالرؤوف ابوزيد محمد حمزة

الاربعاء ١٢/ ٦ / ٢٠٢٤