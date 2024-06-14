الرسوم العالية التي يفرضها المسجل التجاري للشركات التي ترغب في العمل في السودان أمر محير ومحبط

يستحق الذين صمدوا وأصروا على مواصلة أعمالهم وإستثماراتهم في السودان رغم الظروف والتقلبات التي تشهدها الساحة السودانية يستحقون الشكر والتقدير والدعم والمساعدة..

لكن للأسف أن الذي يحدث غير ذلك والرسوم العالية التي يفرضها المسجل التجاري على أصحاب الشركات الصغيرة التي ترغب في العمل في السودان أمر محير ومحبط وهي رسوم خيالية لاتقدر الظرف الذي يحاول فيه هؤلاء إستعادة العافية بعد أن فقدوا رؤوس أموالهم وأصول شركاتهم التي سرقتها ونهبتها مليشيا حميدتي..

فيا المسجل التجاري هـؤلاء شباب وطنيون خلص يحاولون إعادة الحياه لجسد الوطن..

كان بإمكانهم أن يحولوا إستثماراتهم الى الخارج ويعملوا بمنتهى السهوله والسلاسة لكنهم أختاروا الخيار الصعب فلا تكونوا أصعب مافي هذا الإختيار لاتكونوا سبباً في تطفيشهم من البلد ليبحثوا عن الأسهل خارجها..

#ام_وضاح