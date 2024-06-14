د. عنتر حسن: حاجة تحير العقول!!

حاصرت قوات الدعم السريع بكل عدتها وعتادها مدينة الفاشر باعتبار أنها بسقوط شمال اقليم دارفور ستعلن بعد ذلك عن دولة (ال دقلو الديمقراطية).

سكت المجتمع الدولي على رأسه فرنسا وبريطانيا عما يحدث هنالك من حصار قاتل للمدينة وقتل المواطنين في الفاشر بالتدوين والمدافع، وفرنسا لا تهمها الأمور الانسانية التي تحدث في دارفور من قتل وتجويع وتهجير بقدر ما يهمها نتائج الحرب، ففرنسا في كل الاحوال رابح من حرب السودان، فقد عانت من الجنجويد في افريقيا وخسرت كثير من دول غرب افريقيا

وسحبت جنودها من دولة وراء دولة بسببهم، فإنتصار الدعم السريع في هذا الحرب بالنسبة لفرنسا ستجتمع كل جنجويد الشتات الذين يزعجونها في دول غرب افريقيا في دولتهم الجديدة في دارفور، وأما خسارة الدعم السريع وانتصار الجيش السوداني فسيريحهم نهائيا من هؤلاء الاوباش، اما بريطانيا فتلعب على النقيض تجاه الحرب فأمام اعينهم هاجمت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر ثلاثة مرات وفشلوا في اسقاط المدينة لبسالة الجيش السوداني والقوات المشتركة في دفاعهم المستميت للمدينة، حتى كان اخر هجوم قبل يومين لقوات الدعم السريع المتمردة لمدينة الفاشر واستطاع الجيش والقوات المشتركة طرد الجنجويد خارج المدينة، واليوم بعد أن تبين لبريطانيا أن قوة الجيش والقوات المشتركة المتحالفة

وسطوتهم وفشل المؤامرات ضد الجيش تزداد يوما بعد يوم، طلبت بريطانيا اليوم من مجلس الامن اجتماع طارئ تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة البوم الخميس على مشروع قرار صاغتها يطالب بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر في شمال دارفور حتى لا يحسب فشل الجنجويد في اسقاط الفاشر كانتصار للجيش والقوات المشتركة، وكان من باب اولى أن يطالب بهذا القرار من اول يوم حاصر فيه الدعم السريع الفاشر ويصيغ قرارا يمنع تدخل الدول السلبية الراعية للحرب في السودان لصالح الجنجويد ومعاقبتهم، أما اصدار قرار يطلب من الدعم السريع بوقف حصار الفاشر فلن يكون الا بروباغندا تحسب لصالح الدعم السريع، واعتبار انهم في موقف قوة فقط ولن يساوي قيمة الحبر الذي صاغوا به القرار.

د. عنتر حسن