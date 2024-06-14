العناوين المضللة …

مؤكد أن عنوان مشروع القرار البريطاني لمجلس الأمن اليوم الخميس 13 يونيو 2024م وقف القتال في الفاشر ولكن النص سيكون وقف القتال في كل دارفور بهدف منع استرداد المدن التي في قبضة الدعم السريع وبالتالي إبقاء الوضع على ماهو عليه.

بريطانيا تجرب في السودان مختلف الحيل التي مارستها لتعطيل عاصفة الحزم وللأسف نجحت وأدت بالتالي لتمكين الحوثيين من الاستمرار في حكم صنعاء ومناطق من اليمن الشمالي واستمرارهم كمهدد للسعودية.

#كمال_حامد 👓