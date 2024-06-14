القوات المشتركة تحصد الجنجويد!!

بعد أن طغت في البلاد و تكبرت وتجبرت على الناس و اذلت المساكين من الجنينة للجزيرة هاهي القوات المشتركة للحركات المسلحة والجيش تحصد مليشيا الجنجويد في شمال دارفور مع العزم على تحرير كل دارفور وكل السودان من هؤلاء الأوباش !!

لم تترك مليشيا الدعم السريع للقوات المشتركة خيار آخر سوي كنسها ومسحها من على أرض فاشر السلطان وسوف تلاحقها فريق /فريق -وادي/وادي -جبل / جبل !!

*بقلم بكري المدنى*