مكي المغربي: غير صحيح أن الدعم السريع يرى أو يفكر

المبعوث الأميركي توم بيرييلو: البعض في قوات الدعم السريع يعتقد أن السيطرة على الفاشر ستساعدهم في تأسيس دولة في إقليم دارفور، لكن واشنطن لن تعترف بدارفور كدولة مستقلة.

التعليق: بيريليو أزيك وكيف أحوالك.

أولا: غير صحيح أن الدعم السريع يرى أو يفكر، أنت تعلم هذا جيدا، هناك دولة ترى وتفكر له، وهي تشاوركم وتخطط معكم، واختزال الأمر في (البعض من المليشيا) القصد منه التستر المستمر على الفاعل الأصلي.

ثانيا، نحن نعلم طرق أمريكا في التلاعب، هي مثلا لا تعلن الاعتراف بأرض الصومال، ولكنها تمنح الضوء الأخضر لتحويلها شريك إقليمي لاثيوبيا والامارات ضد مصر والصومال، وهذا يعني أن واقع امريكا هو المفارقة بين المعلن والحقيقة.

المختصر .. انتم -عمليا- تقفون مع الابادة الجماعية في دارفور بالتستر والتمويه والأحرار في الشعب الأمريكي يعلمون هذا ويشهدون بالحق ويتحركون.

مكي المغربي