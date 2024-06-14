احذروا مصيدة وقف التعدين الاهلي في السودان

□ تنطلق من وقت لآخر دعوات تفتأ تنادي بوقف التعدين الاهلي لأسباب أمنية، ويفوت علي هولاء ان خطر وقف ممارسة نشاط التعدين في هذا التوقيت هو الانفجار الأمني بعينه.

□ إذ ان هنالك مئات الالاف من المعدنين لا يستطيعون العودة الي ديارهم بسبب الحرب، فأين يذهبون وهم يومئذ قد فقدوا مصادر دخولهم؟

□ فاذا ما سد طريق التعدين امام هذه الجيش الضخم من المعدنين لم يكن امامهم سوي النزول من الضهاري والصحاري الي القري والمدن ليأكلوا عنوة و(الجوع كافر)!

□ وهذه خطوة تسعي اليها المليشيا بكل ما اوتيت من قوة اعلامية، فليس اقل من ان نفوت عليهم هذه الفرصة، فالان المعدنون بمختلف سحناتهم واعراقهم يمثلون لوحة وطنية تستحق التعزيز وليس التفكيك!

□ علي ان حجم الجريمة في اوساط مئات الالاف من الدهابة يكاد يكون معدوما، ففضيلة السعي للذهب توحدهم وتجعلهم أحرص الناس علي حياة!

□ فضلا عن ان التعدين الان بالنسبة للدولة والاهالي هو بمثابة المخرج والمصدر الرئيسي، فيا جماعة الخير نرجو النظر في تنظيم هذا النشاط وتعزيز خدماته الامنية والصحية وتعزيز قيم التعايش السلمي بدلا من السعي لتحجيمه.



○ والله ولي التوفيق

○ ابشر الماحي الصائم