مباحث شندي توقف متهمان قاما بسرقة أسمدة ومبيدات زراعية مختلفة من ولاية الخرطوم

وجاء توقيف المتهمان بناءً على معلومات توفرت لدى الشعبة من خلال الرصد والمتابعة ومواصلة التحريات في البلاغ المقدم من صاحب المسروقات بقسم شرطة الأوسط شندي الذي أبلغ عن سرقتها من المنطقة الصناعية بالخرطوم وتقدر قيمتها بمبلغ (٣) تريليون جنيه.