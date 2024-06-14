جرائم وحوادث
مباحث شندي توقف متهمان قاما بسرقة أسمدة ومبيدات زراعية مختلفة من ولاية الخرطوم
أوقفت مباحث شرطة محلية شندي متهمان إثنان قاما بسرقة كمية كبيرة من الأسمدة والمبيدات الزراعية والبذور المستوردة
وجاء توقيف المتهمان بناءً على معلومات توفرت لدى الشعبة من خلال الرصد والمتابعة ومواصلة التحريات في البلاغ المقدم من صاحب المسروقات بقسم شرطة الأوسط شندي الذي أبلغ عن سرقتها من المنطقة الصناعية بالخرطوم وتقدر قيمتها بمبلغ (٣) تريليون جنيه.
وضبطت القوة بحوزة المتهمان عدد (٤٦) كرتونة من الأسمدة والمبيدات الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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