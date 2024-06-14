جرائم وحوادث

مباحث شندي توقف متهمان قاما بسرقة أسمدة ومبيدات زراعية مختلفة من ولاية الخرطوم

2024/06/14
police 09 nln
مباحث السودان
أوقفت مباحث شرطة محلية شندي متهمان إثنان قاما بسرقة كمية كبيرة من الأسمدة والمبيدات الزراعية والبذور المستوردة
وجاء توقيف المتهمان بناءً على معلومات توفرت لدى الشعبة من خلال الرصد والمتابعة ومواصلة التحريات في البلاغ المقدم من صاحب المسروقات بقسم شرطة الأوسط شندي الذي أبلغ عن سرقتها من المنطقة الصناعية بالخرطوم وتقدر قيمتها بمبلغ (٣) تريليون جنيه.
وضبطت القوة بحوزة المتهمان عدد (٤٦) كرتونة من الأسمدة والمبيدات الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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