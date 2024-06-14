في مكان لن تتخيله.. الجمارك تحبط تهريب 8 أطنان “تنباك” في مقطورة بضائع

أحبط رجال الجمارك بإدارة جمارك ميناء حمد والموانئ الجنوبية، محاولة تهريب 8 أطنان تقريباً من مادة التنباك الممنوعة وذلك من خلال الاشتباه في أحد المقطورات الخاصة بنقل البضائع.

ووفق فيديو بثته الهيئة العامة للجمارك، فقد شك رجال الجمارك بوجود مخدرات مخبأة بطريقة سرية داخل جسم المقطورة نفسه، وتم فتح المكان بواسطة معدات خاصة واستخراج المخدرات منه .

وقالت الهيئة إنه تم إخضاع المقطورة للفحص، وتم العثور على المادة المضبوطة مخبأة في غرفة سرية بداخلها.

الشرق القطرية