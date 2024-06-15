علي يعقوب قائد التمرد بولاية وسط دارفور ..

تشادي الاصل، نزحت أسرته إلى دارفور منتصف الثمانينات ، كان يحترف قطع الطريق ونهب القوافل التجارية القادمة من نيالا إلى زالنجي ..

استعانت به حركة عبدالواحد في حقبة ما لمساعدتها في قطع الطريق على متحركات إمداد القوات المسلحة المتجهة إلى مدينة زالنجي .

أدواره بعد التمرد:

احرق مدينة زالنجي بعد حصارها لمدة أربعة أشهر ..

دمر مستشفى زالنجي المركزي الذي يقدم خدمة علاجية لمليون ونصف سوداني في الولاية وما جاورها ..

دمر مصادر المياه ومحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات .

قصف بالمدفعية الثقيلة معسكرات الحميدية ،كنجومية والحصاحيصا للنازحين بمدينة زالنجي ..

مسؤول مباشر عن تصفية “متوكل تمبور” شقيق رئيس حركة تحرير السودان القائد “مصطفى تمبور” الذي قطعت عليه الطريق قواته من نيالا إلى زالنجي واطلقوا عليه الرصاص ، بعد مطاردة .

قام بتصفية عدد من موظفي البنوك من رفضوا تسليم مفاتيح الخزن التي استعصى نهبها ..

قام بتصفية عدد من موظفي الخدمة المدنية بالولاية ورجال الإدارة الأهلية ..

واخرها فرض حصاراً على مدينة الفاشر التي نزح إليها المواطنين من كل ولايات دارفور التي سقطت بيد التمرد ، منع عنهم الغذاء والدواء ..

هو المسؤول عن نهب قوافل الإغاثة القادمة إلى الفاشر بواسطة منظمات أممية ، منها برنامج الغذاء العالمي .

ظل يقصف المواطنين بالمدفعية طيلة الأشهر الماضية ..

يوم الجمعة 14/يونيو اصطادته القوات المسلحة والمقاتلين تحت إمرتها من ابطال قوات الكفاح المسلح المشتركة ، وهو الآن بين يدي عزيز مقتدر .

رشان اوشي