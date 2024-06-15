قلت من قبل ان مليشيا الدعم السريع لم تعد سوى مجموعة عصابات فقدت القيادة والقادة والدليل على ذلك أن فاشر السلطان أصبحت مقبرة من بقى منهم..

لذلك على شعبنا العظيم أن يعلم ان إعلان النصر ليس ببعيد وأن قواتكم المسلحة تقدم ملاحم بطوليه هي في خانة الأساطير والمعجزات بصمودها وثباتها وتضحيات أبناءها..

التحية لقيادات الجيش بدءاً من الصابر الصامد الترس الفريق اول البرهان وبقية العقد الفريد النضيد من القيادات حتى آخر جندي والتحية لأخوة الكفاح في القوات المشتركة الذين سطروا بأحرف من نور تاريخ جديد أكدوا فيه أن المصير واحد والدم واحد والروح واحده..

#ام_وضاح