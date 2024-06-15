🔴 دروس من هلاك اللواء خلا علي يعقوب يوم لك ويوم عليك

من غرائب الأمور من تدبير الله حكم خلقه ان مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر على يد اوباش مليشيا ال دقلو بقيادة اللواء خلا علي يعقوب والتمثيل بجثته وتصويره كان يوم 14- 6-2023م . وبعد سنة واحدة بتاريخ نفس اليوم وهو تاريخ اليوم 14-6-2024م كان الثأر لخميس أبكر و هلاك اللواء خلا علي يعقوب قائد المليشبا قطاع غرب دارفور. والذي كان يتوعد ويهدد الناس بالقتل والويل والثبور،

وكان يعتبر من اول قادة التمرد من بادر بمهاجمة حاميات الجيش في دارفور في بدايات الحرب، وارتكب مجازر بشعة ودمر بنية الاتصالات ومباني المؤسسات الحكومية ونهب البنوك وصفى عدداً من موظفيها عندما رفضوا فتح خزائن البنوك له، وبعد سقوط زالنجي أعلن نفسه والياً لولاية وسط دارفور،

قيل ان اصله تشادي ويربطه صلة قرابة بحميدتي, وكل المراقبين يؤكدون ان هلاكه سيؤدي إلى انخفاض كبير الروح المعنوية لأفراد التمرد في دارفور وينعكس عليهم سلباً في الميدان، ويغيابه سيتوقف الفزع القادم من وسط وغرب دارفور لأنه هو من كان ينسق تحركات الفزعات،

ومن المتوقع أن يشكل هلاكه نقطة تحول كبرى فى سير المعارك بدارفور عموماً لصالح القوات المسلحة والقوات المشتركة والتي تمكنت من الالتفاف على على القوات المتمردة في عقر دارهم واحتلال ستة من أهم معسكراتهم في منطقتي الزرق ووادي أمبار في الايام الماضية.

د. عنتر حسن

