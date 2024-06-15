كيف قتل علي يعقوب ؟!

هناك فيديو لثلاث مواطنين في الفاشر يجرون جثة علي يعقوب من قدميه وهو مستلق على ظهره (سحل ) في زقاق طويل شبه خال من الناس.

كان واضحا أنهم عثروا على جثته في مكان ما وتعرفوا عليه فبدأوا سحب الجثة بهذه الطريقة ربما لقلة عددهم وأعمارهم الكبيرة.

كانوا أثناء ذلك يعلنون أنه علي يعقوب لكل من يقابلهم.

بعد مسافة طويلة قابلهم شاب واعترض على سحبه وطلب أن يأتي آخرين لحمله من يديه وبعد جدال جاء آخرون وحملوه من يديه وبذلك صار ظهره مرتفعا عن الأرض.

استمرت مسيرة حاملي الجثمان مسافة طويلة بدون ظهور أية جنود سواء من المشتركة أو الجيش ، وكان عدد الناس يتزايد تدريجيا وكذلك درجة الانفعال والهيجان.

أخيرا جدا قابلتهم سيارة عسكرية قاموا بتسليمها الجثة وهنا انتهى الفيديو.

لا تلاحظ على الجثة أية آثار دماء أو خدوش.

لا استبعد أن علي يعقوب مات موتا طبيعيا فجأة خلال المعارك وسقط وصار جثمانه وحيدا فجاءت هذه المجموعة فتعرفت عليه.



#كمال_حامد 👓