انهيار مفاجئ لمليشيا الدعم السريع في شمال دارفور ومصرع أبرز قادتهم، على رأسهم المتمرد علي يعقوب، وفرار بقية المرتزقة، وتلك الانتصارات المتواصلة للقوات المشتركة وللجيش هنالك وفي بابنوسة والأبيض نتيجة للصمود والجسارة والتعامل بقوة مع الهجمات، فمتى يتحرك جيش الجزيرة؟

عزمي عبد الرازق