المشتركة بفتشوا فلول الجنجويد المهزومة الهاربة في الصحراء ، والجنجويد بفتشوا للفزع من اليائسين.

الى عناية القيادة ونسور الجو شفوا شغلكم في الزرق وغرير والقبة والفزع الجاي من كبكابية والجنينة وسرف عمرة.

(معارك وادي هور والصحراء هي نهاية الجنجويد .)

انتصارات يوم امس مهدية لكل شهدائنا الابرار وعلى رأسهم أمير الشهداء الفارس هيثم بوش ورفاقه ارقد بسلام رفيقي فإنك حي وروحك الطاهرة مصدر الإلهام للإستبسال والنصر الخالدون لا يموتون أبدا.

رجاءا عدم نشر الصور والفيديوهات لمتحركاتنا ولا لاسرى وفاطائس الجنجويد فهذه ليست أخلاقنا ، لن نحتاج إلى استمداد الحماس منها لاننا متحمسون لاجل وطننا وشعبنا .

أيوب أبوشرى