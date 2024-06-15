من بينها الهاتف والنوم.. ماهي “أخطر” مسببات العقم عند الرجال؟

كشف تقرير نشرته صحيفة “تليغراف” أن ثلث مشكلات العقم تكون عند المرأة، والثلث الثاني بسبب الرجل، والثلث المتبقي يعود لمجموعة من العوامل الذكورية والأنثوية، أو غير مفسرة.

ويعاني واحد من كل 6 أشخاص من العقم في العالم، كما أشارت الصحيفة إلى أن واحداً من كل سبعة أزواج في المملكة المتحدة يعاني من صعوبة في الإنجاب.

ووفق الصحيفة، فإنه على مدار الأربعين عاماً الماضية، انخفض عدد الحيوانات المنوية في جميع أنحاء العالم إلى النصف، وانخفضت جودتها أيضاً بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية صدر العام الماضي.

وتاليا الأسباب التي تؤدي إلى العقم لدى الرجال بحسب الصحيفة:

الملوثات البيئية والهواتف

كشفت الدراسات المخبرية بأن الملوثات البيئية المختلفة، بما في ذلك دخان التبغ والبلاستيك والتلوث المروري، تقلل من عدد الحيوانات المنوية وجودتها.

كما يُعتقد أن هذه المواد الكيميائية تسبب مشكلات في الحمض النووي لخلايا الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى انخفاض عددها أو تغيير بنيتها.

ويمكن لبعض المواد الكيميائية، أن تؤثر أيضاً على نظام الغدد الصماء ويكون لها تأثير على مستويات الهرمونات، مثل هرمون التستوستيرون، الذي يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري لهما آثار ضارة محتملة. وللسبب نفسه، فإن إبقاء الهاتف في الجيب يمكن أن يؤثر على خصوبة الرجال بسبب الحرارة والنشاط الكهرومغناطيسي المنبعث من الجهاز.

الأكل والرياضة والنوم

يؤثر النظام الغذائي السيئ، ونمط الحياة غير المستقر، والإجهاد، والكحول، والتدخين بمختلف أنواعه، والمخدرات، وقلة النوم على الخصوبة بشكل سلبي.

العمر

الرجال أيضاً يشهدون انخفاضاً في الخصوبة مع تقدم العمر، وتشير الإحصاءات إلى أن الرجال الذين تزيد أعمارهم على 45 عاماً يتمتعون بخصوبة تبلغ نحو النصف من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

السمنة

قد تؤثر الأنسجة الدهنية الزائدة على خصوبة الرجل بشكل مباشر من خلال تلف خلايا الحيوانات المنوية، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التغيرات في مستويات الهرمونات.

وربما تؤثر المستويات المنخفضة من هرمون التستوستيرون والمستويات المرتفعة من هرمون الإستروجين على كيفية إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى انخفاض عددها.

الحلول

تتمثل الحلول بداية بنظام غذائي متوازن غني بالمواد المغذية وكثير من الخضروات وبتحسين نمط الحياة مثل التوقف عن التدخين، بما في ذلك التدخين الإلكتروني، وخسارة الوزن بحالة السمنة، والنوم لساعات كافية.

وأيضا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث أظهرت الدراسات أن الرجال الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعياً لديهم مستويات خصوبة أفضل من الذين كانوا أقل نشاطاً.

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