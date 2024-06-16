مقتل علي يعقوب سيزلزل المليشيا وربما يضع نهاية للهجوم على الفاشر

“يجوني في الفاشر … أنا داير منكو الفزع… تلحقوني هني في الفاشر … أنا محتاج ليكم … تجوني في أقرب فرصة، داير المزيد”. من تسجيل المتمرد الهالك علي يعقوب.

صيغة الكلام تدل على مركزية القائد الهالك وتوقف كل شيء على شخصه. يتكلم كزعيم قبلي لا كقائد قوات عسكرية.

لذلك، فمقتله سيزلزل المليشيا في وربما يضع نهاية للهجوم على الفاشر.

المثير أن القائد اسمه آدم البنجوس الذي يفترض أن ينسق الفزع هناك أنباء تفيد بهلاكه هو أيضا.

حليم عباس